CONQUISTA

Anne Hathaway celebra 5 anos sem beber álcool: ‘Tudo está melhor’

Anne Hathaway explicou que o que a fez deixar as bebidas alcoólicas foi quando precisou buscar o filho mais velho na escola e estava com ressaca

A atriz Anne Hathaway comemorou estar há cinco anos sem beber álcool. Em entrevista ao The New York Times no sábado, 27, a artista declarou que o relacionamento com o filho a motivou a ficar sóbria desde 2018.