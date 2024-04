CANÇÃO DANDO INDIRETAS

Antes de anunciar divórcio, Belo lançou música sobre amante com Ludmilla

A crise conjugal entre Belo e Gracyanne Barbosa já estava acontecendo há oito meses e, na noite desta quinta-feira (19), a influenciadora fitness revelou que se separou do pagodeiro.

No entanto, no navio Numanice, da cantora Ludmilla, Belo deu algumas evidências que estava solteiro, como revelar que não era mais casado. Ainda na embarcação em alto mar, os dois cantaram pela primeira vez a música envolvendo amantes.

"Se alguém me perguntar porque te aceito assim / É uma parte de mim / Hoje não dá pra voltar, não tem como fugir / É uma parte de mim / No seu telefone eu tenho outro nome / Nosso aniversário é só um dia normal / Já me acostumei que o Natal é 26 / 'Tá tudo bem / Eu espero / Tudo que quiser eu quero / Você vai, eu morro de saudade / Mas nunca vou ser prioridade / Não, não / É o castigo por eu ser amante."