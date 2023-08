Antônio Fagundes revela ter tido dificuldade para entender sexualidade do filho

O ator Antônio Fagundes, de 74 anos, revelou que teve uma certa dificuldade para entender e aceitar a sexualidade do filho, Bruno Fagundes, de 34 anos. Os dois, atualmente, mantém a harmonia em casa após a revelação pessoal.



Em conversa durante a gravação do programa Dois em Cena: Encontro de Gerações, que irá ao ar no Canal Viva em setembro, o veterano da Globo comentou que não estava preparado para receber a notícia, principalmente porque foi criado em um ambiente machista.