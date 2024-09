RAINHA DOS BAIXINHOS

Após 10 anos, Xuxa volta para Globo: ‘Gostinho de quero fazer coisa nova’

Xuxa Meneghel retornou para a TV Globo. Após 10 anos, a Rainha dos Baixinhos assinou contrato com a emissora carioca e terá seu próprio quadro no Fantástico em 2025. A informação foi divulgada pelo site Hugo Gloss, nesta terça-feira (3).

As gravações do programa começaram nesta semana, com a primeira delas feita na casa de Xuxa, no Rio de Janeiro.