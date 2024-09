SOLIDARIEDADE

Saiba quem é a influenciadora de conteúdo adulto que ajudou ator de Beiçola

A modelo teve sua imagem associada ao ator de “A Grande Família” pelo corte de cabelo

Da Redação

Publicado em 3 de setembro de 2024 às 16:29

Marcos Oliveira e Martina Oliveira Crédito: Reprodução I Redes Sociais

A modelo Martina Oliveira, que fez uma doação de R$ 20 mil para Marcos Oliveira, o Beiçola de "A Grande Família", ficou conhecida na internet como "Beiçola do Privacy", por conta de uma semelhança entre os dois.

Mas quem é Martina? A influenciadora é produtora de conteúdo adulto - o Privacy do apelido faz referência ao site no qual ela posta.

A influencer começou nas plataformas de conteúdo adulto no ano passado, após ser assaltada e perder o celular. Desde então, já ganhou mais de R$ 1 milhão, e comprou um Chevrolet Opala 1978 laranja, que adesivou com um QR Code de acesso às suas redes, e os dizeres "Quer me ver pelada?".

O apelido de Beiçola começou a ser usado em ataques na internet, mas ela abraçou o codinome. "Foi a ofensa mais repetida por conta do meu cabelo", lembrou ela, em entrevista ao site Splash, do Uol. "Quando eu procurava Beiçola da Privacy ou do OnlyFans, aparecia bastante coisa. Eu percebi que seria melhor eu me conectar a essa imagem", acrescentou.

Ela conheceu o ator pessoalmente após assistir a uma peça dele em Porto Alegre. "Foi bem na época em que ele estava passando necessidade. Pensei em conhecê-lo e também poder ajudar de alguma forma. A gente se deu muito bem, eu achei ele muito legal fora do personagem. Marcos tem uma pureza incrível, a gente começou a conversar”, disse Martina.

Após receber o auxílio, o ator de Beiçola foi às redes sociais demonstrar sua gratidão. “Estou tremendo até agora. Obrigado por me ajudar nesse momento em que tantas pessoas me julgam e me condenam. A internet é uma barra pesada para uma pessoa da minha idade lidar”, disse ele.