PERIGO

Marcos Oliveira, o Beiçola, pode se mudar para o Retiro dos Artistas após ordem de despejo

O ator Marcos Oliveira, de 68 anos, conhecido pelo icônico papel de Beiçola na série A Grande Família, está novamente em uma situação delicada. Na última quarta-feira, 21, ele recebeu uma nova ordem de despejo do apartamento em que reside, localizado em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Com uma dívida que ultrapassa R$ 12 mil, incluindo três meses de aluguel atrasados, Marcos tem apenas 15 dias para deixar o imóvel.