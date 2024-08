ALUGUÉIS ATRASADOS

Marcos Oliveira, o Beiçola, recebe nova ordem de despejo: 'Eu estou em pânico'

A Justiça do Rio de Janeiro determinou o despejo de Marcos Oliveira, o famoso Beiçola da série de televisão “A Grande Família”. O ator tem um atraso de mais de três meses no pagamento do aluguel do apartamento onde mora, acumulando mais de R$10.500 em dívidas.