Marcos Oliveira, o Beiçola, pede dinheiro por Pix: 'Pouca comida'

O ator Marcos Oliveira, que interpretou o personagem Beiçola, da série A Grande Família, apareceu nas redes sociais nesta quinta-feira (6) para pedir ajuda aos seguidores. No Facebook, o artista contou aos fãs e admiradores que está passando novamente por dificuldade financeira. "Tenho fome. Me ajuda. Meu PIX 21 999 15 85 60", postou ele. Em conversa à Quem, ele revelou que está sem dinheiro para se alimentar adequadamente, ainda mais depois de ter passado por uma cirurgia há pouco tempo para tratar uma fístula uretral.

"Estou sem dinheiro, sem trabalho. Estão me processando: o Banco BV, e o Itaú. Ajudei um amigo meu, ele não pagou, e agora estou tentando resolver. Estou sem trabalho e preciso sobreviver. Consegui uma ajuda, mas fiquei devendo cinco meses de aluguel. Preciso de R$ 4 mil para começar a pagar o que devo em 18 vezes. Ainda tenho que pagar o aluguel, que é de R$ 3 mil", disse.

Usando uma bolsa de colostomia, o artista ainda precisa gastar com transporte para pegar a bolsa em um posto longe da sua casa. Segundo Marcos, ele acaba gastando R$ 100 para buscar os acessórios.

"Estou com pouca comida e, por ser diabético, preciso comer mais legumes, verduras. Não como carne vermelha, só ovo, um pedaço de frango. E ainda tenho gastos com remédios, curativos para a colostomia, fraldas geriátricas, porque fiquei com incontinência urinária", contou.