EMOÇÃO

Após 32 anos, Xuxa vai ao SBT para receber Troféu Imprensa 'atrasado' no 'Teleton'

Prêmios foram entregues por Patricia Abravanel

Xuxa Meneghel participou do Teleton 2024 na madrugada deste domingo, 10, e recebeu três estatuetas do Troféu Imprensa que nunca havia tido a oportunidade de receber até então. Os prêmios foram entregues por Patricia Abravanel, filha de Silvio Santos, no SBT.