Após dirigir na contramão, Saulo Poncio se envolve em nova confusão com policial

Mesmo após ter se envolvido em uma confusão com um policial nos Estados Unidos em no final do ano passado, Saulo Poncio parece não ter aprendido a 'andar na linha'. Novamente em uma confusão com um policial, mas desta vez no Rio de Janeiro. Saulo estaria dirigindo na contramão na Avenida João Carlos Machado e teria desrespeitado as ordens do policial Fabiano Costa, que expos a situação em suas redes sociais.