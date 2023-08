Após fazer festa de aniversário, Tatá Werneck testa positivo para covid-19

A atriz Tatá Werneck, de 40 anos, comemorou seu aniversário há alguns dias, mas não deu tempo de prolongar o festejo. Isso porque, nesta terça-feira (29), a apresentadora foi testou positivo para a covid-19. Sempre precavida com a saúde, principalmente após perder o melhor amigo para a doença, Paulo Gustavo , Tatá foi afastada das gravações da novela Terra e Paixão, que é exibida na faixa das 21h, na Globo.

Segundo informações do site Notícias da TV, a artista decidiu se isolar em um hospital para não transmitir a doença para a filha, Clara Maria, de apenas três anos.

Com a ausência da personagem Anely na novela, os autores terão de fazer alterações rápidas nos cronogramas de gravações. Apesar do susto, Tatá não está com sintomas considerados graves, apenas sintomas leves.