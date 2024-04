TRAUMATIZOU

Após polêmica, Viih Tube diz que próximo aniversário 'vai ser só um bolinho'

Após uma mega festa e algumas polêmicas no aniversário de 1 ano de Lua, filha de Viih Tube e Eliezer, a próxima comemoração será apenas um bolinho. A influencer fez a declaração nas redes sociais, pedindo desculpas à criança pela repercussão negativa da confusão com Manu Bahtidão.

Briga com Manu Bahtidão

A influencer Viih Tube falou no domingo (14) sobre a confusão com a cantora Manu Batidão no aniversário de Lua Di Felice, filha de Viih com o também ex-BBB Eliezer. Manu iria encerrar o segundo dia da comemoração de 1 ano da menina, mas se atrasou muito e acabou não fazendo o show programado.