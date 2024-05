SAÚDE MENTAL

Após renúncia de Miss EUA, Miss Teen EUA também abdica do título; entenda

Desde a criação do concurso Miss EUA, em 1952, nenhuma vencedora havia abdicado do título voluntariamente

A Miss Teen EUA, UmaSofia Srivastava, anunciou que abdicará do seu título em uma publicação feita na última semana. A notícia vem dias após a renúncia de Noelia Voigt, coroada Miss Estados Unidos, por questões de "saúde mental".

"Após meses de lutar com essa decisão, eu escolhi abdicar do meu título", escreveu UmaSofia. "Decidi renunciar ao perceber que meus valores pessoais não estão alinhados com a direção da organização".