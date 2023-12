Após romance na ‘A Fazenda', Cézar Black pede Kally Fonseca em namoro

Cézar Black e Kally Fonseca viveram um romance em A Fazenda 2023. O programa acabou, mas parece que o amor continuou. Isso porque o ex-peão pediu a influenciadora em namoro na noite da sexta-feira, 22. Ele enviou um buquê de rosas azuis e uma carta para ela. "Você conseguiu me encantar, conquistar e me fazer feliz. Cada dia ao seu lado tem sido tão intenso e verdadeiro que eu não consigo viver mais sem ti. Amo tudo em você. Me deixa ser seu amor? Namora comigo?", escreveu ele.

"Como tudo que faço, me entreguei por inteira, vivi intensamente, me perdi no jogo, para me encontrar no amor. E está valendo muito a pena!", disse ela.