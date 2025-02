17 DE FEVEREIRO

Aprovado regime de urgência para projeto que cria o Dia Nacional da Axé Music

Com a medida, a matéria poderá ser votada em Plenário sem passar antes pelas comissões da Câmara

A votação do mérito está prevista para esta quarta-feira (19). “A Axé Music é um dos pilares do nosso carnaval, festa que movimenta mais de R$ 6 bilhões e gera milhares de empregos, proporcionando renda para a população baiana”, afirmou a deputada Lídice da Mata (PSB-BA), autora do projeto, que tem relatoria do deputado Daniel Almeida (PCdoB-BA) .>