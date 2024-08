FIM DE UMA ERA

Ara Ketu anuncia saída de Dan Miranda após seis anos de banda

O vocalista, que estava no tradicional grupo de axé desde 2018, participou de dois álbuns, dois EPs e mais de dez singles com o Ara Ketu. Agora, Dan Miranda seguirá carreira solo.

Na publicação feita no Instagram, a conta oficial do Ara Ketu agradeceu o cantor pela participação na trajetória do grupo e contou que a nova voz será apresentada ao público em agosto. A adição marcará o início do ciclo de comemorações dos 45 anos da banda.