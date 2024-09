16 VEZES

Arthur Aguiar diz que repercussão de traições afasta oportunidades de trabalho: 'Me atrapalha'

Segundo o vencedor do BBB 22, a alta repercussão do caso criou uma imagem de "polêmico" para ele

O ator Arthur Aguiar afirmou, em entrevista ao podcast 'No Lucro', da CNN, que as 16 traições à influenciadora Maíra Cardi afasta oportunidades de trabalho. Segundo o vencedor do BBB 22, a alta repercussão do caso criou uma imagem de "polêmico" para ele.

"Nos meus negócios não me atrapalha, mas me atrapalha na imagem para que eu feche publicidades. E me incomoda as pessoas falarem, sim, principalmente elas falarem sobre muitas coisas que elas não sabem, afirmarem coisas que não fazem a menor ideia, mas hoje me incomoda menos", comentou Aguiar.