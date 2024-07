OFENSAS NAS REDES

Troca de farpas! Entenda a nova treta entre Maíra Cardi e Arthur Aguiar

Ex-casal começou a discutir após viralizar vídeo da filha, de 5 anos, chamando celular de empregado de "pobre"

Da Redação

Publicado em 1 de julho de 2024 às 14:59

Maira Cardi e Arthur Aguiar Crédito: Reprodução / Redes sociais

O ex-casal Maíra Cardi e Arthur Aguiar movimentaram as redes sociais nesta segunda-feira (1º) em uma discussão após viralizar um vídeo que envolve a filha de 5 anos, Sophia. A criança causou uma polêmica depois de dizer que o celular do cozinheiro que trabalha na casa do pais é "de pobre".

Os dois influenciadores receberam diversas críticas pela educação da criança e se pronunciaram pelo Instagram, um colocando a culpa no outro.

Entenda a sequência

Inicialmente o cantor pediu desculpas a quem se sentiu ofendido e disse que não estava presente no momento da gravação - a fala de Sophia foi gravada e publicada nas redes. Ele também garantiu que já conversou com a criança sobre o ocorrido. "Tá errada? Tá. Mas isso não te dá o direito de escrever bobagens, de faltar com respeito, de não ter educação. A grande diferença é que ela é uma criança de 5 anos e você é um adulto", se posicionou sobre as críticas dos seguidores. Até então, Maíra não havia se pronunciado.

Depois, ao Portal Leo Dias, a influencer reclamou que o cozinheiro é de Arthur, portanto, o ex deveria ser questionado. “Como ela se comporta fora de casa sobre a custódia dele, infelizmente, não posso barrar!”, alfinetou. Ela também criticou que, depois de passar um tempo com o pai, a filha volta com comportamentos que Maíra não aprova.

Em resposta, até a atual esposa de Arhur, Jheny Santucci, se envolveu na briga. “Ela chama o padrasto de pai (por livre espontânea pressão) porque mora com eles e passa mais tempo na casa da mãe, agora a atitude feia a culpa é do 'pai', que ela tanto fala que é ausente? Jejum da internet urgente!!", escreveu em um comentário. O post de Jheny faz referência a outras discussões envolvendo o ex-casal e o atual marido de Maíra, Thiago Nigro, conhecido como "Primo Rico".

Mais um capitulo. Arthur se posicionou novamente pelos stories do Instagram após as falas da ex. “Quando ela vem na minha casa, ela volta para casa da mãe dela bem diferente, porque quando ela chegar aqui [...] ela volta mais calma, ela volta mais educada", rebateu.

Arthur também comentou que não fala sobre dinheiro com a filha e não dá prioridade par ostentação, o que gerou mais respostas de Maíra, desta vez, no próprio perfil do Instagram. Em nota, Cardi detonou a fala do ator. "Não liga [para dinheiro]? Que tal você devolver o que me deve? Sempre sustentei, investi e perdi meu tempo com isso!!! Entrou no Big Brother Brasil [BBB] quebrado e eu gastei mais com seu BBB do que o você ganhou lá!", disse.

"Foras suas músicas caras e ruins que também me custaram uma boa grana, para divulgar, colocar nas playlist e tudo mais! Sem contar a sua marca de roupa que, quando você saiu, estava prontinha", acrescentou. Maíra ainda contou que o culto da filh, Sophia, é caro e que Arthur diria que não consegue sustentar, mas comprar roupas de marca. "Fui a provedora da família durante todo o tempo e nunca reclamei nem te cobrei rapaz! E agora eu que falo de dinheiro????", finalizou.

Sobre o vídeo

Em um vídeo publicado por Cleitom Martins, Sophia aparece comendo um prato preparado por ele mas, ao vê-lo registrando o momento, dispara: "Celular de pobre".