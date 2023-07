Casamento de Maíra Cardi com Arthur Aguiar é anulado

Reação perplexa de Arthur Aguiar com o casamento surpresa virou meme. Crédito: Reprodução/Redes sociais

O casamento entre Maira Cardi e o ator Arthur Aguiar foi anulado pela Justiça de São Paulo. De acordo com a sentença proferida na última terça-feira (11), a influenciadora já era casada com outra pessoa quando oficializou em 2017 o matrimônio com o ex-BBB.



Para o juiz do caso, Maíra "agiu de má-fé, já que era casada e omitiu deliberadamente tal circunstância. É fato incontroverso no processo de que a ré, enquanto casada, casou-se novamente”.

Segundo o g1, o pedido de anulação foi feito pelo Ministério público no início de 2022. "É certo que Maíra Cardi ignorou o casamento realizado no exterior ao casar-se novamente no Brasil", justificou a Promotoria de Justiça.

Maíra se casou em 2014 com um homem no estado da Flórida, nos Estados Unidos, "cuja validade no ordenamento jurídico pátrio foi reconhecida", diz a decisão.

Maíra contestou e alegou que não sabia da validade do casamento anterior no exterior "por ausência de registro no país" e que o divórcio entre ela e o antigo marido só aconteceu por sugestão do MP.

Casamentos surpresa

Em dezembro de 2017, depois de cinco meses de namoro, Maíra surpreendeu Arthur com uma cerimônia de casamento na casa dela. Na época, o ator chegou a virar meme, pois ficou perplexo com a ação da amada. A cerimônia foi reservada para família e poucos amigos.

Em 2020 o casal se separou e Maíra postou um vídeo contando detalhes da relação com o ex-marido, Arthur Aguiar, afirmando que foi traída e manipulada pelo cantor, a quem sustentava, segundo ela. A influencer alegou que foi traída 17 vezes. No mesmo ano eles se reconciliaram. O ator se tornou evangélico e Maira disse estar em uma "jornada espiritual" com ele.

Em abril de 2021, após o ator vencer o Big Brother Brasil 22, o casal se separou. Os dois têm uma filha, Sophia.