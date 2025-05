INTERCÂMBIO

Artistas internacionais apresentam obras sobre memória, ambiente e território em Salvador

Ação é promovida pelo Goethe-Institut da capital, de 22 a 27 de maio

Tharsila Prates

Publicado em 18 de maio de 2025 às 11:03

A programação, gratuita, acontece nos dias 22 e 27 de maio Crédito: Divulgação/ Roberto Uribe

Três artistas de diferentes países apresentam em Salvador os resultados de suas pesquisas realizadas durante o primeiro ciclo de 2025 da Residência Artística Internacional Vila Sul. A programação gratuita acontece nos dias 22 e 27 de maio e marca o encerramento do grupo inicial da temporada. Promovida pelo Goethe-Institut da capital desde 2016, a residência tem como objetivo promover o intercâmbio entre pesquisadores e artistas com a cena cultural local. >

Com o tema “Meio Ambiente e Sustentabilidade – Reconhecendo Limites”, a temporada de 2025 reúne artistas em três grupos ao longo do ano, em períodos de imersão e troca de experiências. O primeiro grupo é formado por SAO Sreymao (Camboja), Francisco Klinger Carvalho (Brasil) Ellen Gomes (Brasil) e Roberto Uribe-Castro (Colômbia/Holanda). Três deles agora compartilham com o público os desdobramentos de suas investigações artísticas.>

A programação tem início na próxima quinta (22), às 17h, no Museu de Arte da Bahia (MAB), com a performance-escultura 'Oratórium Para Uma Árvore Morta', de Francisco Klinger Carvalho. Criada em 2015 em resposta a disputas fundiárias e à degradação ambiental na região Norte do país, a obra é reencenada em Salvador com a participação das performers Márcia Limma Gomes, Natureza Acácio França e Evelin Dias, que incorporam figuras de carpideiras em um ritual de despedida simbólica.>

“Trata-se de uma evocação, um ritual de memória e cuidado. As carpideiras choram não só por uma árvore específica, mas por todas as formas de vida e histórias que desapareceram com ela”, afirma Klinger.>

A parceria com o MAB reforça a proposta da residência de promover conexões com o entorno e com instituições culturais da cidade. “Apresentar o trabalho do artista residente Francisco Klinger no MAB, esse importante museu vizinho do Goethe-Institut/Vila Sul, acentua o caráter de intercâmbio com pessoas e instituições que a Residência fomenta através dos artistas. O trabalho de Francisco também aponta para formas de escuta e atenção ao que foi apagado ou segue presente nos espaços que habitamos”, destaca Leonel Henckes, diretor de operações do programa Vila Sul.>

Já no dia 27 de maio, às 18h30, o Goethe-Institut Salvador sedia duas exposições simultâneas. Na galeria principal, Roberto Uribe-Castro apresenta 'Padrões', série que parte da observação do espaço urbano de Salvador para explorar a permanência de símbolos de controle e organização territorial. Inspirado pelos antigos marcos de pedra da colonização portuguesa, o artista analisa como objetos cotidianos influenciam a ocupação e as dinâmicas da cidade.>

Na galeria menor, SAO Sreymao exibe 'The Breath – Through the Sea / A Respiração – Através do Mar', instalação que combina videoperformance, fototransferência e objetos escultóricos. A obra se estrutura em torno da ideia de respiração para abordar temas como legado colonial, exploração ambiental e relações entre territórios conectados pelo mar.>

“As exposições criam espaços de observação e percepção. Não oferecem respostas diretas, mas ampliam possibilidades de leitura sobre os lugares que habitamos e suas camadas históricas e sociais”, acrescenta Henckes.>

Obra da artista cambojana Sao Sreymao Crédito: Divulgação

As mostras têm curadoria de Inês Linke, professora da Escola de Belas Artes da Ufba, e contam com visitas guiadas pelos próprios artistas. A entrada é gratuita em todas as atividades.>

Serviço:>

Performance: “Oratórium Para Uma Árvore Morta” – Francisco Klinger Carvalho>

Quando: 22 de maio (quarta-feira), às 17h>

Onde: Museu de Arte da Bahia – Av. Sete de Setembro, 2340>

Exposição: 'Padrões' – Roberto Uribe-Castro>

Quando: 27 de maio (segunda-feira), às 18h30>

Onde: Goethe-Institut Salvador-Bahia – Av. Sete de Setembro, 1809>

Exposição: 'The Breath – Through the Sea / A Respiração – Através do Mar' – SAO Sreymao>

Quando: 27 de maio (segunda-feira), às 18h30>