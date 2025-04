STREAMING

'As Patricinhas de Beverly Hills' vai virar série com retorno de Alicia Silverstone em papel icônico

Alicia Silverstone, 48 anos, volta ao papel de Cher Horowitz depois de 30 anos

A icônica comédia lançada em 1995 'As Patricinhas de Beverly Hills' vai virar série. A trama será uma continuação do filme. Alicia Silverstone, 48 anos, volta ao papel de Cher Horowitz depois de 30 anos.>

De acordo com a revista The Hollywood Reporter, a atriz também será produtora executiva do projeto. Por trás da série estão Josh Schwartz e Stephanie Savage, que idealizaram dois grandes sucessos voltados para o público jovem nos anos 2000: as séries The O.C. e Gossip Girl. Jordan Weiss, roteirista da sequência Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda, também está envolvida.>