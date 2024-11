Assinantes com Clube Correio têm 15% de desconto no Pãozinho Baianinho

CLUBE CORREIO

Publicado em 7 de novembro de 2024 às 10:30

Pãozinho Baianinho Crédito: Divulgação

Os assinantes com Clube Correio agora têm mais uma vantagem para aproveitar: um desconto de 15% nos produtos do Pãozinho Baianinho, disponíveis tanto para compras na loja física quanto pelo delivery. Essa é uma oportunidade para os assinantes garantirem produtos de qualidade com economia, um dos muitos benefícios exclusivos que o Clube Correio oferece.

A Pãozinho Baianinho é uma marca que se destacou em Salvador desde seu início, quando três empreendedores começaram a vender lanches em uma Kombi pelas ruas da cidade. A acessibilidade do público foi tão positiva que a empresa cresceu rapidamente, conquistando clientes por toda a capital baiana e até em cidades vizinhas. Hoje, ela é referência no mercado de padaria e confeitaria, com um cardápio que inclui opções como pãozinho delícia, salgados fritos e de forno, doces tradicionais e finos, além de bolos artísticos e tortas.

O desconto oferecido pelo Clube Correio é mais um benefício pensado para facilitar o dia a dia dos assinantes, que pode contar com produtos para festas, eventos ou mesmo para um lanche rápido em casa. O reconhecimento pela pontualidade nas entregas e o sabor diferenciado dos produtos do Pãozinho Baianinho fazem da marca uma escolha certeira.

Para aproveitar os 15% de desconto, os assinantes com Clube Correio deverão apresentar o cartão Clube Correio, físico ou digital, juntamente com um documento de identidade, tanto na loja quanto ao realizar o pedido pelo delivery. Isso reforça o compromisso do Clube Correio em valorizar seus assinantes, oferecendo não apenas conteúdo confiável, mas também parcerias exclusivas que trazem economia e praticidade para o seu dia a dia.