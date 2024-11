FAMOSOS

Astro da série Três é Demais é diagnosticado com câncer em estágio avançado

O ator está em tratamento contra o linfoma não-Hodgkin

Em entrevista concedida à revista People, o ator Dave Coulier, que interpretou Joey Gladstone na série Três é Demais (1987-1995), revelou que foi diagnosticado com linfoma não-Hodgkin em estágio 3. O ator, de 65 anos, descobriu a doença no mês passado, após ficar gripado e pegar uma infecção respiratória superior, que causou um inchaço em alguns linfonodos.

"Meus médicos me ligaram e disseram: ‘Gostaríamos de ter notícias melhores para você, mas você tem linfoma não-Hodgkin e é do tipo B celular, e é muito agressivo. Eu passei de estar com um resfriado leve para descobrir que tenho câncer, e foi bem avassalador. Tem sido uma jornada realmente rápida, como uma montanha-russa", desabafou.