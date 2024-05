EDITAL

ATCA vence etapa decisiva de edital para continuar na gestão da Osba

Faltam apenas questões burocráticas. Com vitória da entidade, Carlos Prazeres segue como maestro da orquestra

Roberto Midlej

Publicado em 8 de maio de 2024 às 06:00

Carlos Prazeres, regente da Osba Crédito: Fernando Gomes/divulgação

Ainda faltam algumas questões burocráticas e ritos processuais, mas está praticamente assegurado: depois de um longo imbróglio, a Associação dos Amigos do Teatro Castro Alves (ATCA) seguirá como gestora da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) nos próximos dois anos, com o maestro Carlos Prazeres como regente. Conforme publicado no Diário Oficial desta terça-feira (7), a associação obteve na primeira etapa do edital a nota técnica 96,26 contra 90,43 do único concorrente, o Instituto Arte Plena.

Segundo a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBa), vem agora a fase de “habilitação jurídico-fiscal e qualificação econômica e financeira”. E, caso a ATCA cumpra os critérios, será homologada vencedora. No entanto, a entidade prefere ainda não celebrar a vitória, uma vez que pode haver recurso por parte do outro concorrente no prazo de cinco dias úteis após a publicação.

Em comunicado divulgado ontem, a Secult informou que, caso não haja recurso, “divulgará parecer final da Comissão Julgadora e emitirá Ato de Homologação, declarando o resultado final, com a entidade vencedora assumindo a gestão da Osba por 24 meses, após a assinatura do novo contrato”.

Procurada pelo CORREIO, a ATCA informou que vai aguardar a divulgação oficial do resultado: “A ATCA reforça o desejo de manter o trabalho bem-sucedido realizado como Organização Social gestora da Osba desde abril de 2017. Durante esse período, a Osba alcançou vários avanços, incluindo o aprimoramento da qualidade artística, a expansão do repertório e o aumento do público”.

A ATCA também destacou a atuação de Carlos Prazeres, curador artístico e maestro da Osba. Segundo a entidade, “a Orquestra também conquistou feitos significativos, como ser escolhida, em 2023, como a melhor Orquestra Sinfônica do Brasil no Prêmio Profissionais da Música e ser a principal atração do Festival Música em Trancoso por dois anos consecutivos, entre outras atividades”.

Prazeres foi procurado pelo CORREIO, mas também disse que prefere aguardar a homologação. Também procurados pela reportagem, músicos da orquestra disseram o mesmo.

Histórico

Em 2023, a Secult lançou um edital para selecionar uma Organização Social para gerir a Osba. Inscreveram-se a ATCA - que já geria a orquestra - e o Instituto de Desenvolvimento Social pela Música (IDSM), ligada ao maestro Ricardo Castro (Neojiba).

Em julho, o resultado dava o IDSM como vencedor e a ATCA era desclassificada. Segundo a Secult, a ATCA não havia atingido a nota técnica mínima para chegar à fase seguinte do processo de seleção por falta de comprovação da experiência no critério de gestão e execução de serviços de gestão, e divulgação da música de concerto.

O IDSM chegou a indicar que o paulista Cláudio Cruz seria o novo maestro da Osba. Mas a ATCA recorreu e conseguiu a desclassificação do concorrente. Como os dois únicos concorrentes foram eliminados, o edital foi declarado tecnicamente “fracassado”. Por isso, foi lançado o novo edital neste ano, em que a IDSM decidiu não concorrer.