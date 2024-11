TV

Ator mirim de Alma Gêmea detona colega de elenco: “Odiava. Muito soberba”

Davi Lucas lembrou como era ruim dividir cena com atriz

“Teve um trabalho que eu fiz que tinha uma atriz que eu odiava ela. Odiava ela. Uma atriz soberba pra c*ralho, muito soberba. Fazer cena com ela era muito difícil porque ela se achava a dona da p*rra toda. Ela é uma pessoa de nome, só que eu ficava muito tenso”, revelou em em participação no O Nosso Podcast.

O ator, que não faz mais novelas, disse que não tem vontade nenhuma de voltar à televisão. “Então, se eu errava X quantidade de vezes, com ela eu errava 100 X. Aí era foda. Eu já era bem mais velho, um jovem adulto, digamos assim. Eu não tenho muita memória de coisa ruim, mas com ela era muito ruim. Uma pessoa super foda, conceituada no meio. Uma pessoa muito respeitada no meio, grande, vários trabalhos. Uma postura muito escrota”, apontou o artista, sem citar nomes.