Atração do Salvador Capital Afro, Ara Ketu volta à Avenida em trio elétrico após seis anos

A banda Ara Ketu vai comandar um trio elétrico, neste sábado (25), a partir das 14h, no circuito da Avenida, no sentido Casa de Itália para a Praça Castro Alves. O desfile faz parte do desfile Salvador Capital Afro, que ressalta a cultura e o afroturismo.



Neste dia, blocos afros e afoxés vão se apresentar pelo Centro Histórico da capital baiana.



O desfile será gratuito e revisitará as tradicionais puxadas de trio do Ara Ketu na Avenida. Com passagens marcantes pelo tradicional circuito do Carnaval de Salvador, o Ara Ketu volta ao local após seis anos de hiato.