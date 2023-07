A atriz Ludmillah Anjos, baiana que atua na série "Encantado's", da Globo, sofreu um acidente de carro em Brasília no domingo (16).



O carro que ela estava bateu em um poste na região do Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA). Outras quatro pessoas ficaram feridas.



Segundo informações dadas pela família de Ludmillah ao g1, a artista teve ostelas fraturadas e sangramento interno na cabeça e no fígado. O quadro é estável.



As outras vítimas, assim como ela, também teriam ficado presos às ferragens do veículo, e foram levadas para um hospital da região. Não há informações sobre o que causou o acidente.