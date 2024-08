RELATO FORTE

Atriz Cristina Pereira fala pela primeira vez sobre estupro sofrido aos 12 anos

Cristina, que fez parte do programa de humor TV Pirata e participou de dezenas de novelas da TV Globo, participava do Festival de Cinema de Gramado.

O relato aconteceu na presença de diversos colegas da atriz, entre elas a diretora, Muylaert, Irene Ravache, Louise Cardoso, Katiuscia Canoro, além do ator Luis Miranda. Eles se emocionaram muito diante do relato da atriz.

No relato, a atriz se revolta e critica a "turma do boi, da Bíblia e da bala" ao defender que as crianças recebam algum tipo de educação sexual nas escolas para que saibam identificar abusos sofridos na rua ou em casa. 'Na minha época não tinha educação sexual nas escolas porque esses filhas da puta do boi, da Bíblia e da bala não querem que as crianças saibam', diz.