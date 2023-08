Atriz mais rica do mundo é coadjuvante de clássico dos anos 80; veja lista

Uma artista que foi coadjuvante do filme Os Garotos Perdidos ocupa o topo da lista de atores mais ricos do mundo, incluindo homens e mulheres: Jami Gertz, que viveu Star no clássico de 1987.



De acordo com o site Wealthy Gorilla, ela acumula um patrimônio de 3 bilhões de dólares, cerca de R$ 14,5 bilhões. A fortuna, no entanto, não vem apenas do trabalho de Jami como atriz.



Atualmente com 57 anos, ela fez sucesso entre as décadas de 1980 e 1990 em filmes como Gatinhas & Gatões, Twister, Abaixo de Zero e Uma Garota em Nova York, além da série Seinfeld.