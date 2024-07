LUTO

Atriz Shelley Duvall, de 'O Iluminado', morre aos 75 anos

A atriz Shelley Duvall, de "O Iluminado", morreu na quinta-feira (11), aos 75 anos. A atriz morreu enquanto dormia por conta de complicações de diabetes, segundo o companheiro da atriz informou ao The Hollywood Reporter.

Shelley morreu na casa em que morava no Texas. "Minha querida, doce, maravilhosa parceira de vida e amiga nos deixou. Ela estava sofrendo demais nos últimos tempos, agora está livre. Voe, linda Shelley", escreveu Dan Gilroy, que tinha uma relação com a atriz desde 1989, em uma nota.

Duvall ficou conhecida por interpretar a mulher do protagonista Jack Torrance, Wendy, em "O Iluminado". Ela também viveu a Olívia Palito no live-action de "Popeye", em 1980, e a repórter Pam, em "Annie Hall".

Duvall também teve uma carreira como produtora, com destaque na TV. Com a Think Entertainment ela criou programas infantis que receberam duas indicações ao Emmy.