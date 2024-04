AUDIOLIVRO

Audible lança “Iracema” com narração do ator Silvero Pereira

Livro ficará disponível a partir do dia 19 de abril

Da Redação

Publicado em 18 de abril de 2024 às 13:50

Silvero gravou um audiolivro pela primeira vez Crédito: Divulgação

A Audible, plataforma de audiolivros da Amazon, vai lançar a versão em áudio de "Iracema", de José de Alencar, na voz do ator Silvero Pereira. Uma das obras indianistas do autor, o livro é considerado um dos mais importantes da primeira fase do Romantismo no Brasil.

O audiolivro estará disponível com exclusividade no catálogo para assinantes da Audible a partir de 19 de abril, data em que se celebra o “Dia dos Povos Indígenas”.

O clássico nacional “Iracema” foi publicado em 1865 e é um marco na literatura nacional ao retratar os costumes indígenas do povo originário Tabajara de Iracema e a chegada dos portugueses ao Brasil. O romance faz parte do currículo escolar, ajudando a construir o imaginário nacional sobre o que é ser brasileiro e, para muitos, foi o primeiro contato com a cultura indígena. O encontro do casal Iracema e Martim dá início à criação da lenda do surgimento do estado do Ceará, terra do autor José de Alencar e do narrador Silvero Pereira.

Um dos grandes atores e diretores da atualidade, com mais de 25 anos de carreira, Silvero atuou em mais de 30 espetáculos, novelas e longa metragens, como “Bacurau”, e em breve estreará como protagonista de “O Maníaco do Parque”. Em "Iracema", ele narra pela primeira vez um audiolivro, intepretando diferentes personagens, como Peri, Ubirajara e Iracema.

“Por meio de audiolivros tão relevantes para a literatura nacional, como Iracema, também é possível promover um diálogo intercultural, celebrar a educação e democratizar o acesso ao conhecimento e ao entretenimento. Nossa seleção minuciosa de narradores leva em conta a conexão cultural e pessoal do artista com a obra, o que nos permite oferecer uma experiência mais autêntica e envolvente para os ouvintes. Também priorizamos a admiração que o público tem com a voz que dá vida ao texto, como a de Silvero, para que dessa forma mais pessoas se interessem em ouvir essas boas histórias em um novo formato”, diz Adriana Alcântara, diretora-geral da Audible Brasil.

Outras obras

Na Audible, os ouvintes podem encontrar diversas obras com temáticas indígenas, como “O Som do Rugido da Onça”, da autora-narradora Micheliny Verunschk, que conquistou o prêmio Jabuti de melhor romance literário e o terceiro lugar do prêmio Oceanos ao contar a história de duas crianças indígenas raptadas e levadas para a Europa em 1817 pelos exploradores Spix e Martius. Estão disponíveis também “Caetés” de Graciliano Ramos e narrada por Bruno Peroni, “Umbanda Preta: Raízes africanas e indígenas”, escrito e narrado pela sacerdotisa Mãe Pinto; “Eles formaram o Brasil”, de Marcus Vinícius e Fábio Pestana Ramos, na voz do dublador Thiago Zambrano; “As Doenças do Brasil”, escrito por Valter Hugo Mãe e narrado por Michel Waismen e “Correndo Descalça”, de Amy Harmon e narrado por Gabriela Stampacchio, entre outros.

A Audible Brasil dispõe de um catálogo com mais de 600.000 títulos em diferentes idiomas.