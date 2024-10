CINEMA

‘Auto da Compadecida 2’:cartaz mostra detalhes de Taís Araújo como Nossa Senhora

Taís substitui Fernanda Montenegro, que no filme de 2000, interpretou a personagem em um dos momentos mais icônicos do cinema nacional. Na CCXP 2023, a atriz disse que não era uma substituição. “Eu conversei com a Dona Fernanda. A gente conversou muito sobre Nossa Senhora e as diversas representatividades. Não é uma substituição. É uma outra Nossa Senhora. Não dá pra substituir Fernanda Montenegro”, falou na época.