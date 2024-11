SUCESSO

Autor do best-seller 'Café com Deus Pai' vem para evento na Bahia em novembro

Junior Rostirola está em tour nacional

Esther Morais

Publicado em 18 de novembro de 2024 às 09:17

Autor do livro mais vendido do Brasil marca presença na Bahia Crédito: Divulgação

Autor do best-seller “Café com Deus Pai”, o pastor Junior Rostirola vai marcar presença em um evento na Bahia ainda em novembro. A viagem faz parte da turnê nacional de divulgação da obra cristã que conta com cinco milhões de cópias vendidas e se consolidou como um fenômeno editorial no mercado brasileiro.

A próxima parada será em Juazeiro, no norte da Bahia, onde o autor participará de um evento na Igreja Alcance Juazeiro, no bairro João XXIII. Durante o encontro, Junior Rostirola deve abordar os traumas de infância e os problemas familiares que enfrentou, incluindo o impacto de uma figura paterna ausente, violência doméstica, bullying e dificuldades financeiras.

A trajetória do escritor foi o que o motivou a escrever o devocional. A edição mais recente do livro foi lançada em setembro de 2024 e o combo conta traz versões "kids" e "teens" para o público mais jovem.

Leia mais Como o fenômeno Café com Deus Pai furou a bolha religiosa e se tornou 'megaseller'

Com as pílulas diárias para serem lidas em cada dia do ano, o Café com Deus Pai caiu no gosto de evangélicos, católicos e até de quem não tem uma religião específica. Nas redes sociais, não é incomum ver stories do Instagram mostrando a reflexão do dia. O livro ficou tão pop que foi parar até em reality show: na última temporada do Casamento às Cegas, da Netflix, uma das cenas mostrou o casal Vanessa e Leonardo lendo um devocional juntos.

O diferencial da obra é justamente a abordagem mais contemporânea e pessoal, na avaliação da professora Suelma Xavier, doutora em Ciências da Religião e docente da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). "O livro media a experiência espiritual através de práticas diárias de reflexão e oração, lembrando que o texto e sua interpretação são uma obra aberta de alcance interpretativo individual. Isso o conecta diretamente com a espiritualidade de cada leitor, ao mesmo tempo que reinterpreta uma tradição cristã", pontua.