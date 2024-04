TATIANA AMARAL

Autora best-seller leva literatura erótica para a Bienal do Livro da Bahia

A baiana Tatiana Amaral, que tem 57 livros publicados e quase 600 mil obras vendidas, participa do evento neste domingo (28)

Da Redação

Publicado em 22 de abril de 2024 às 18:27

Tatiana Amaral marca presença na Bienal do Livro Bahia 2024 no próximo domingo (28) Crédito: Divulgação

Tatiana Amaral, autora de literatura erótica, marcará presença na Bienal do Livro Bahia 2024 no próximo domingo (28), às 13h, no Centro de Convenções de Salvador. A baiana tem 57 livros publicados e quase 600 mil obras vendidas.

A escritora tem 14 anos de carreira e foi um dos destaques Prêmio Amazon 2016. Ela participará do painel "Aquela história que me pegou de jeito...", ao lado da escritora Sue Hecker, no espaço Arena Jovem.

Para a escritora, o evento é uma oportunidade de demonstrar o crescimento do gênero no Brasil. "Fico feliz em saber que as pessoas, principalmente mulheres, estão valorizando o soft porn e se permitindo curtir novas experiências literárias que proporcionam discussões que vão muito além do erotismo. Os meus livros falam sobre liberdade, autoestima, empoderamento feminino, o papel da mulher no relacionamento e, claro, sobre sexo sem qualquer tipo censura ou preconceito".

A autora, que possui em sua carreira sucessos de vendas como "O Professor", "O Diário de Miranda" e "Função CEO", também ressaltou a importância da realização da Bienal na Bahia. "Nosso estado que já revelou alguns dos maiores escritores do mundo, como Jorge Amado, Itamar Vieira Júnior e João Ubaldo Ribeiro, merece ter um calendário permanente de feiras literárias para divulgar novos talentos e promover esse polo criativo que é o setor cultural baiano".