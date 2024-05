Baby do Brasil faz apresentação para ajudar vítimas das chuvas no RS

A cantora Baby do Brasil apresenta na Concha Acústica amanhã, às 19h, um show beneficente, que terá todo o lucro destinado às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Os ingressos custam R$ 84, mediante a entrega de um quilo de alimento não perecível, que também será doado aos gaúchos. Clube CORREIO dá desconto de 40%.