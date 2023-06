Bahia Junina promove arraiá gratuito no Solar do Unhão

Cicinho de Assis se apresenta com a filha Julie. Crédito: Divulgação

Com o clima das tradicionais festas de interior, o Bahia Junina MAM promoveu um arraial com shows de forró, comidas e bebidas típicas, barraca do beijo e apresentações de quadrilhas, no final de semana, no Pátio Pôr do Sol do Museu de Arte Moderna - MAM, na Avenida Contorno. A segunda edição do evento reuniu uma programação para toda a família, com muita diversão em um cenário típico de uma cidadezinha com barraquinhas, coreto, bandeirolas, balões e painéis interativos. A entrada é franca.

No ritmo do forró tradicional e outros gêneros musicais nordestinos, o Bahia Junina reuniu em sua programação shows de Virgílio, Júlio César e Paulinha Oliveira Forrozeira (16/06); Cicinho de Assis, Anarriê e Joyce França (17/06); e Trio Buruá, Banda Pra Casar e arrastão com Samba Junino Fogueirão (18/06). As apresentações de grupos de quadrilhas aconteceram nos três dias do evento: Quadrilha Cia da Ilha (16/06), Quadrilha Asa Branca (17/06) e Quadrilha ABC (18/06).

Nesta edição, o Bahia Junina teve como tema Bicentenário da Independência da Bahia, que traz para o universo caipira os personagens históricos do Dois de Julho. O evento também abraçou o programa estadual Bahia Sem Fome, através do posto de arrecadação montado na entrada do evento. Sem obrigatoriedade, o público pôde contribuir com a doação de 01 kg de alimento não perecível.

O Bahia Junina MAM foi uma realização da Fina Produções Artísticas, com apoio do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia – IPAC, - e do Governo do Estado, através da Superintendência de Fomento ao Turismo – Sufotur.

SERVIÇO:

BAHIA JUNINA MAM

Data: de 16 a 18 de junho

Horário: 17h às 21h

Local: MAM Bahia – Avenida Contorno – s/n.

Entrada Gratuita

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (16/06):

17h: Paulinha Oliveira Forrozeira (coreto)

18h: Quadrilha Cia da Ilha

18h30: Virgílio

20h: Júlio César

Sábado (17/06):

17h: Cicinho de Assis (coreto)

18h: Quadrilha Asa Branca

18h30: Trio Anarriê

20h: Joyce França

Domingo (18/06):

17h: Trio Buruá (coreto)

18h: Quadrilha ABC

18h30: Banda Pra Casar

20h: Samba Junino Fogueirão (arrastão)