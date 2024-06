GRATUITO

Bahia Marina é palco do projeto “Oceano Diverteatro e Cine Viajante”

Evento será entre os dias 4 e 8 de junho

Alô Alô Bahia

Publicado em 4 de junho de 2024 às 16:04

“Oceano Diverteatro e Cine Viajante” Crédito: Divulgação

Os soteropolitanos poderão fazer uma viagem pelos mistérios do Oceano, aqui mesmo, entre os dias 4 e 8 de junho, em plena semana do Dia Mundial do Oceano. A capital baiana será palco do projeto “Oceano Diverteatro e Cine Viajante”. As atividades do projeto acontecem das 09h30 às 16h30, na Bahia Marina (Av. Lafayete Coutinho, Comércio).

O projeto, que une artes cênicas e audiovisual, é voltado ao público infantojuvenil e pretende impactar cerca de 24.000 crianças brasileiras, de 8 a 12 anos, integrando arte, ciência e educação ambiental, de maneira lúdica e inteiramente gratuita.

Em consonância com a Década do Oceano (campanha da ONU pela proteção do ecossistema marinho), a programação do projeto compreende um cinema 180°, com exibição do curta-metragem “Um Mergulho no Desconhecido” – o filme convida os pequenos à uma viagem ao fundo do mar, onde imagens subaquáticas de espécies marinhas em tamanho real se entrelaçam à sons do oceano, resultando em uma experiência audiovisual imersiva.

Além disso, serão apresentados espetáculos teatrais com conteúdos que buscam ampliar o entendimento das crianças sobre preservação do meio ambiente, uso correto da água e reciclagem. Na capital baiana, a peça de teatro ‘Em Busca da Gotinha Preciosa’, que terá 10 sessões, convida o público para uma jornada épica pelos oceanos do mundo.

Capitaneando a viagem, dois cientistas malucos utilizam seus conhecimentos sobre o elemento vital da água para conduzir as crianças por aventuras, tempestades e travessias, superando os obstáculos por meio da ciência. O Oceano Diverteatro e Cine Viajante foi viabilizado pelo Ministério da Cultura, via Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, e a etapa a ser realizada em Salvador tem patrocínio da Wilson Sons.