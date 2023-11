Baiana Xênia França vence Grammy Latino com álbum "Em Nome da Estrela"

Crédito: Latin GRAMMYs

A cantora baiana Xênia França foi premiada com o Grammy Latino na categoria "Melhor Álbum Pop Contemporâneo Em Língua Portuguesa", em cerimônia realizada nesta quinta-feira (16), em Sevilla. A artista levou o prêmio por conta do trabalho "Em Nome da Estrela".



Este é o segundo disco solo da baiana de Candeias e conta com músicas autorias e interpretações de “Futurível”, de Gilberto Gil, e “Magia”, vanção do primeiro álbum de Djavan. "Gostaria de dedicar esse prêmio à toda música brasileira e todos que creem nela", disse a artista ao aceitar o prêmio.

Parabéns! @Xeniafranca Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua

Outros baianos também concorreram na premiação. A cantora Rachel Reis foi a única baiana indicada à categoria "Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa", com o seu álbum de estreia Meu Esquema, lançado em 2022. No entanto, a premiação foi para a banda Planet Hemp.

Já Carlinhos Brown e Àttøøxxá concorrem juntos na categoria "Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa", com a música "Da Favela Pro Asfalto", lançada no início de 2023. A banda Planet Hemp e o rapper Criolo venceram a categoria com a canção "Distopia".