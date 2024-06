Baiano Lucas Pizane é flagrado aos beijos com ex-BBB em festa

Duas semanas após anunciar o fim do namoro , o baiano e ex-BBB Lucas Pizane já está de companhia nova. O cantor foi flagrado aos beijos com uma ex-colega de reality, Giovanna Lima, na festa de São João da Thay. Ambos participaram da edição de 2024 do Big Brother.

Pizane anunciou o fim do seu relacionamento com Beatriz Esquivel em seu perfil do Instagram no último dia 23. O anúncio aconteceu após o baiano apagar as fotos publicadas com a jovem. "Muitos de vocês tem me perguntando nos últimos dias sobre Bia. Em respeito a todo mundo que acompanha e gosta da gente, vim comunicar que não estamos mais juntos. Peço respeito pelo nosso momento. É algo que cabe a nós dois", contou.