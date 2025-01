BAHIA EM DESTAQUE

Baianos do BBB 25 ensinam Gracyanne Barbosa a arrochar ao som de Silvanno Salles

Música do "Cantor Apaixonado" teve destaque pelo segundo ano consecutivo na casa

Na edição deste ano do BBB 25, a Bahia está representada por Aline Patriarca, levando o nome de Salvador, e Vinicius Nascimento, levando a cultura do recôncavo. Agora foi a vez da música do estado também entrar na casa. Nesta terça-feira (21), viralizou nas redes sociais um vídeo em que os brothers baianos ensinam Gracyanne Barbosa a dançar arrocha ao som de Silvanno Salles.

Com a dupla gritando o bordão "Silvanno Salles - O Cantor Apaixonado! " enquanto a música do artista tocava e eles ensinavam os passinhos para Gracyanne. Natural de Simões Filho, Silvanno também foi surpreendido pelo momento de destaque da Bahia na casa.

No BBB do ano passado, "O Cantor Apaixonado" foi citado várias vezes por Davi Brito na casa. Silvanno retribuiu o carinho do brother se apresentando em Cajazeiras na festa de comemoração da vitória dele no reality show.