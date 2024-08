EVENTO

Baile Afropink terá novas edições gratuitas no Pelourinho

Convidados, oficinas gratuitas, novo formato de show estão entre as novidades

Publicado em 8 de agosto de 2024 às 13:59

Baile Afropink Crédito: Divulgação

O Baile Afropink volta em sua oitava edição, sendo seis delas realizadas em Salvador e uma em Aracaju, em Sergipe. Produzidas anteriormente de forma totalmente independente, a nova edição chega com uma roupagem mais robusta, e que acontece entre os meses de agosto e novembro de 2024.

Contando com 12 convidados que integram o conjunto de novos artistas pretos da Bahia, entre eles Melly, RDD, Murilo Chester, Nêssa, Nininha, Maya, Di Cerqueira, Hiran, Gibi, o evento vai ocorrer no berço da capital baiana, no Pelourinho, centro de Salvador. As próximas quatro edições do Baile vão acontecer no Largo Tereza Batista, de graça.

Em paralelo aos shows também ocorrem oficinas de capacitação voltada à artistas independentes e pessoas da cadeia produtiva da música da nossa cidade. Os temas permeiam produção musical, planejamento estratégico de carreira, marketing para lançamentos musicais e assessoria de imprensa para lançamentos musicais.

As oficinas também são gratuitas para o total de 120 pessoas e vão ocorrer na Casa do Hip-Hop, conforme inscrição prévia para participar. Com isso, o Baile Afropink se posiciona muito além do que uma reunião de música black, mas também a valorização e visibilização de talentos musicais, sobretudo de pessoas pretas, periféricas e LGBTQIA+.

Ainda para este ano o artista pretende soltar o seu próximo álbum, o segundo da carreira, com faixas inéditas e outras surpresas. “Estou muito ansioso para mostrar as músicas do próximo disco, acho que vai ser bem vibes e a galera vai curtir muito”, brinca.