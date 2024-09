MÚSICA

Banda Miss Suéter faz show de retorno nesta sexta-feira (13)

A banda Miss Suéter, formada por músicos baianos de várias vertentes, fará seu show de retorno nesta sexta-feira (13), na Casa Preta no Dois de Julho. O baile, que tem a liberdade musical como principal característica, começará às 20h, com entrada custando R$ 15.

O evento pretende reproduzir o clima dos bailes, unindo a guitarra de Taciano Vasconcelos, ao violão sincopado de Pedro Santana, o baixo de Carla Suzart, a bateria de Felipe Dieder, a percussão de antenor cardoso, e as vozes de Lia Lordelo e Luiza Muricy.

O set, chamado de “rebatiza-reconstrói-rearranja”, contará com sucessos de Frenéticas, Gang 90 & Absurdettes, Gilberto Gil, Originais do Samba, Orlandivo, Ney Matogrosso, Mutantes, Caetano Veloso, Itamar Assumpção, Marcos Valle, Titãs, Eduardo Dusek, Gal Costa, Tom Zé e Tuzé de Abreu, Marina Lina, Baby do Brasil e Ivan Lins.