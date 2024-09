CLUBE CORREIO

Banda paulista Terno Rei encerra turnê em Salvador

Show acontece neste sábado (14), em duas sessões, no The Green House; Clube CORREIO dá 40% de desconto

A banda paulista Terno Rei traz a Salvador o show de despedida da turnê Gêmeos, em show que acontece neste sábado (14), na The Green House, Rio Vermelho. Um show só não. Serão duas apresentações na capital baiana, uma às 17h30 e outra às 21h - esta última contará com show de abertura da local Meus Amigos Estão Velhos.

Algumas novidades cercam as apresentações de Ale Sater, Bruno Paschoal, Greg Maya e Luis Cardoso na única cidade do Nordeste entre as oito cidades contempladas pela turnê Gêmeos.