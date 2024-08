EVENTO

Banda TRICÚSPIDE celebra 35 Anos de amizade com Show em Salvador

Show será realizado no dia 31 de agosto

Em celebração a história de 35 anos de amizade de colegas do colégio São Paulo, a banda TRICÚSPIDE convida todos para seu show inaugural neste sábado (31), às 19h, na Casa da Felicidade, na Av. Sete de Setembro, Porto da Barra.

Seis amigos de infância, unidos pelo amor à música e pela longa jornada de uma amizade sólida como uma rocha, estão prontos para realizar a estrei da banda após três décadas de formação. O grupo foi inspirado pelo auge do pop rock nacional que dominava as paradas de sucesso e embala as lembranças de toda uma geração.