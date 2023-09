Banda Ú Tal do Xote se apresenta no Forró do Beijo, nesta sexta (22)

Nesta sexta-feira (22) tem a segunda edição do Forró do Beijo e uma das atrações da festa será a Ú Tal do Xote (UTX). A partir das 21h a banda com mais de dez anos de formação terá como convidado Verlando Gomes, da Flor Serena, Luciano Sanfoneiro e Forró dos Vizin.



Além do show da banda UTX, a produção trará mais atrações como o correio do amor, as pulseiras coloridas e o baleiro do beijo.



A Ú Tal do Xote é uma banda de forró que consegue trazer um pouco da essência da cultura nordestina por meio da música. No show, releitura de grandes clássicos do forró com uma roupagem moderna e músicas atuais em versões tocadas no ritmo nordestino.