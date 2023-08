Barbie milionária: Margot Robbie vai comprar mansão de R$ 39 milhões com lucro do filme

Com o sucesso do filme Barbie, que conseguiu lotar as salas de cinema do mundo inteiro, a atriz Margot Robbie, que interpretou a boneca mais famosa, ganhou US$ 50 milhões (R$ 243,6 milhões) de salário por seu trabalho.



Com esse valor exorbitante, a artista internacional pagou US$ 8 milhões, hoje o equivalente à cerca de R$ 39 milhões, por uma mansão em Kingscliff, município próximo a Sidney, sua cidade natal, na Austrália.



Segundo informações do site Monet, o imóvel tem seis quartos, cinco banheiros, com um design mediterrâneo, piscina interna, deck com cozinha, forno a lenha, além de um espaço gigantesco para festas.