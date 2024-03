REALITY

BBB 24: Matteus chora de emoção durante Almoço do Anjo

Gaúcho recebe vídeos da família pela terceira vez

Publicado em 17 de março de 2024 às 17:08

Matteus chora durante Almoço do Anjo Crédito: Reprodução/Globo

Acompanhado de Davi, Alane e Beatriz, o gaúcho Matteus não segurou as lágrimas durante a exibição dos vídeos enviados pela família para o Almoço do Anjo do Big Brother Brasil. Na tarde deste domingo (17), o estudante de Engenharia Agrícola recebeu mensagens da avó, da mãe e da irmã mais nova.

"Oi, meu filho, vim até aqui te dar os parabéns por mais uma conquista na Prova do Anjo", falou a mãe de Matteus, que faz aniversário neste domingo.

"Oi, mano, parabéns por você ter ganhado a Prova do Anjo. Estou com muitas saudades de você para brincar com você. Um beijo, te amo", declara a irmã mais nova do gaúcho, a pequena Lorena.