CARNAVAL DO RIO

Beija-Flor levará Bembé do Mercado, maior Candomblé de rua do mundo, para a Sapucaí

Escola de samba escolheu celebração baiana reconhecida como patrimônio cultural, como enredo para buscar bicampeonato

Carol Neves

Publicado em 14 de abril de 2025 às 14:27

Beija-Flor levará Bembé do Mercado, maior Candomblé de rua do mundo, para a Sapucaí Crédito: Divulgação

A Beija-Flor de Nilópolis anunciou seu enredo para o Carnaval 2026: o Bembé do Mercado, maior manifestação de Candomblé de rua do mundo, realizada há 136 anos em Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo da Bahia. A escola, atual campeã do Grupo Especial, quer repetir o título celebrando esta importante manifestação de resistência cultural negra. >

Criado em 1889, um ano após a abolição da escravidão, o Bembé reúne mais de 60 terreiros em cinco dias de celebrações públicas. O ápice é o xirê, seguido por cortejos e oferendas a Iemanjá e Oxum. Reconhecido como Patrimônio Imaterial da Bahia (2012) e do Brasil (2019), o evento agora busca o título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. >

Nesta segunda-feira (14), uma comitiva da Beija-Flor chegou a Santo Amaro para iniciar a pesquisa, reunindo-se com lideranças religiosas, historiadores e autoridades locais. O carnavalesco João Vitor Araújo, em seu terceiro ano na agremiação, destacou: "É um enredo que nos conecta com a ancestralidade e a luta do povo preto". A pesquisa ficará a cargo de Guilherme Niegro, Vivian Pereira e Bruno Laurato. >

Significado histórico>

Para Pai Pote, babalorixá e presidente da Associação Bembé do Mercado, a escolha representa um marco: "Levar o Bembé para a Sapucaí é dar visibilidade a uma tradição secular que combate preconceitos com beleza e ancestralidade". A celebração completa 136 anos em maio de 2025, e em 2026 a Beija-Flor desfilará na segunda noite do Carnaval carioca. >