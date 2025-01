COMEMORAÇÃO

Bell Marques celebra aniversário da esposa com a família em Itacaré

Aninha Marques comemorou mais um ano de vida nesta quinta-feira (2)

O descanso vem em boa hora, depois de um fim de ano de maratona de shows pros artistas da família. Enquanto Rafa e Pipo terminaram a agenda nesta quarta-feira (1º) em Mossoró, no Rio Grande do Norte, Bell deu uma pausa na disputada agenda de fim de ano em Maceió, em show promovido pela prefeitura da capital alagoana.

“Tchau, Mossoró; Oi, Itacaré”, anunciou Pipo nas redes sociais, dando um spoiler do próximo destino. O brinde e o coro de parabéns para a mãe, inclusive, foi no próprio jato particular da família, com direito a champanhe e bolo nas alturas.