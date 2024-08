RECÔNCAVO

Bell Marques, Durval Lélys e Igor Kannario são atrações de micareta na Bahia

A cidade de Catu, no Recôncavo Baiano, receberá mais uma edição da micareta com shows de Bell Marques, Durval Lélys e Igor Kannario. A festa acontecerá entre os dias 27 e 29 de setembro e contará com o Camarote Exclusivo.

Os ingressos para o Camarote Exclusivo já estão à venda na Bilheteria Virtual, com a organização do evento realizada pela All In Eventos